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13:48, 22 февраля 2018 499

За шесть лет более 600 семей военных получили жилье от «Северной компании»

За шесть лет более 600 семей военных получили жилье от «Северной компании»

В 2012 году по заказу Министерства обороны в Канищеве начали строить ЖК «Юный» с квартирами для военнослужащих. За шесть лет более 600 семей военных получили современное комфортное жилье от «Северной компании», сообщила пресс-служба один из крупнейших застройщиков Рязани.

«Мы с уважением относимся к военнослужащим и ветеранам, всегда стремимся помочь им в решении жилищных проблем. Для обладателей военных сертификатов и имеющих право на военную ипотеку „Северная компания“ предлагает особые программы. ЖК „Юный“ стал образцом комплексной планировки, одним из самых уютных и экологически чистых микрорайонов города», — говорится в пресс-релизе.

Накануне 23 февраля представители «Северной компании» поздравили рязанских защитников Отечества.


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