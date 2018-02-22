За шесть лет более 600 семей военных получили жилье от «Северной компании»

В 2012 году по заказу Министерства обороны в Канищеве начали строить ЖК «Юный» с квартирами для военнослужащих. За шесть лет более 600 семей военных получили современное комфортное жилье от «Северной компании», сообщила пресс-служба один из крупнейших застройщиков Рязани.
«Мы с уважением относимся к военнослужащим и ветеранам, всегда стремимся помочь им в решении жилищных проблем. Для обладателей военных сертификатов и имеющих право на военную ипотеку „Северная компания“ предлагает
Накануне 23 февраля представители «Северной компании» поздравили рязанских защитников Отечества.