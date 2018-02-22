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22:00, 22 февраля 2018 536
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В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне

В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне

В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Древнюю церковную традицию в городе возобновили в 2016 году. В 2017 году в течение Великого поста такие службы проходили по средам в Христорождественском соборе.

28 февраля, 7, 14 и 28 марта в соборе также будут совершать литургию Преждеосвященных Даров. Начало службы — в 17:00.

«Уже со следующей недели каждый верующий будет иметь возможность прикоснуться к идущей из глубины веков традиции, помолиться за вечерней литургией и причаститься на ней Святых Христовых Таин», — отметили в епархии.

Фото сайта Рязанской епархии


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