В Словакии машина врезалась в толпу детей

У словакского города Попрад легковая машина врезалась в толпу детей в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщает «
Пострадали 12 детей. Двое получили тяжелые ранения, четверо — травмы средней тяжести.
«Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо», — рассказал представитель полиции Даниэл Джобаник.
Он отметил, что для помощи детям задействовали два вертолета и несколько машин скорой помощи.
Полиция ведет расследование.