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19:53, 22 февраля 2018 437
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В Словакии машина врезалась в толпу детей

В Словакии машина врезалась в толпу детей

Фото: Pixabay.com

У словакского города Попрад легковая машина врезалась в толпу детей в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Пострадали 12 детей. Двое получили тяжелые ранения, четверо — травмы средней тяжести.

«Водитель из города Кежмарок практически не получил в результате инцидента никаких ранений, алкоголь в его крови не обнаружен. Судя по всему, его машину занесло при повороте, она перевернулась на крышу и врезалась в большую группу детей-цыган, которые проходили мимо», — рассказал представитель полиции Даниэл Джобаник.

Он отметил, что для помощи детям задействовали два вертолета и несколько машин скорой помощи.

Полиция ведет расследование.


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