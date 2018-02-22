В Рязанской области ожидается аномальный холод

В Рязанской области ожидается похолодание до -25 градусов. Об этом сообщила
По сообщению ведомства, с 23 по 28 февраля ожидается «аномально-холодная погода», температура понизится на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
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В Рязанской области ожидается похолодание до -25 градусов. Об этом сообщила
По сообщению ведомства, с 23 по 28 февраля ожидается «аномально-холодная погода», температура понизится на 7-12 градусов ниже климатической нормы.
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