В Рязанcкой области продавали поддельные часы «Ролекс»

В Рязанcкой области продавали поддельные часы с логотипом Rolex. Об этом сообщил пресс-релиз регионального Арбитражного суда.
«Брендовые» часы заметили в магазине «Игрушки». Их представили на экспетризу, которая показала, что «продукция является контрафактной, без соблюдений требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам».
Согласно заключению, предприниматель продавал товар без согласия правообладателя и совершил административное нарушение по части 14.10 КоАП РФ.
Суд назначил нарушителю предупреждение.