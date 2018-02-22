В праздники в Рязанской области изменится режим работы МФЦ

В праздничные дни в Рязанской области изменится режим работы центров «Мои Документы». Об этом сообщил
Центры будут работать по расписанию:
- 22 февраля с 8:00 до 19:00 (Рязань), с 8:00 до 17:00 (область);
- 23 февраля — нерабочий день.
- 24 февраля, с 9:00 до 16:00 (Рязань), с 9:00 до 13:00 (область);
- 25 февраля — выходной день;
- 7 марта с 9:00 до 19:00 (Рязань), с 9:00 до 17:00 (область);
- 8 марта — нерабочий день;
- 9 и 10 марта с 9:00 до 16:00 (Рязань), с 9:00 до 13:00 (область);
- 11 марта — выходной день.
С 26 февраля по 6 марта центры «Мои Документы» будут работать в обычном режиме. С 12 марта МФЦ возобновит свою работу в обычном режиме. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7 (4912) 55-50-55