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11:18, 22 февраля 2018 646
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В праздники в Рязанской области изменится режим работы МФЦ

В праздники в Рязанской области изменится режим работы МФЦ

В праздничные дни в Рязанской области изменится режим работы центров «Мои Документы». Об этом сообщил сайт регионального МФЦ.

Центры будут работать по расписанию:

  • 22 февраля с 8:00 до 19:00 (Рязань), с 8:00 до 17:00 (область);
  • 23 февраля — нерабочий день.
  • 24 февраля, с 9:00 до 16:00 (Рязань), с 9:00 до 13:00 (область);
  • 25 февраля — выходной день;
  • 7 марта с 9:00 до 19:00 (Рязань), с 9:00 до 17:00 (область);
  • 8 марта — нерабочий день;
  • 9 и 10 марта с 9:00 до 16:00 (Рязань), с 9:00 до 13:00 (область);
  • 11 марта — выходной день.

С 26 февраля по 6 марта центры «Мои Документы» будут работать в обычном режиме. С 12 марта МФЦ возобновит свою работу в обычном режиме. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 7 (4912) 55-50-55


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