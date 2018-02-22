В праздники изменят режим работы рязанских КВЦ. Информация об этом
В четверг, 22 февраля, платежи принимали на час позже. В пятницу, 23 февраля, пункты КВЦ работать не будут.
В субботу платежи будут принимать по обычному графику.
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Фото: Pixabay.com
В праздники изменят режим работы рязанских КВЦ. Информация об этом
В четверг, 22 февраля, платежи принимали на час позже. В пятницу, 23 февраля, пункты КВЦ работать не будут.
В субботу платежи будут принимать по обычному графику.
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