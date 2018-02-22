В праздники изменят график работы рязанской автоинспекции. Об этом
23, 24 и 25 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД работать не будут. В обычном режиме они будут функционировать с 26 февраля.
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Фото: Pixabay.com
В праздники изменят график работы рязанской автоинспекции. Об этом
23, 24 и 25 февраля регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД работать не будут. В обычном режиме они будут функционировать с 26 февраля.
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