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17:19, 22 февраля 2018 1 918
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В четверг лед с рязанских тротуаров скалывали 200 человек 1

В четверг лед с рязанских тротуаров скалывали 200 человек

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 22 февраля, лед с рязанских улиц скалывали 200 человек. Об этом сообщил сайт администрации города.

Лед убирали с тротуаров на улицах Новоселов, Черновицкой, Крупской, Островского.

В среду, 21 февраля, рабочие были на на улицах Новоселов, Дзержинского, Грибоедова, Горького, Советской армии, Октябрьской, Костычева, Новаторов, Гагарина, Крупской, Касимовском шоссе.

«В течение дня скол льда выполнен на общей площади порядка 4 000 кв. метров, механизированная уборка тротуаров — более 8 400 кв. метров, обработка пескосоляной смесью — около 8 000 кв. метров», — отчитались в администрации.


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