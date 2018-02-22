В четверг лед с рязанских тротуаров скалывали 200 человек

В четверг, 22 февраля, лед с рязанских улиц скалывали 200 человек. Об этом
Лед убирали с тротуаров на улицах Новоселов, Черновицкой, Крупской, Островского.
В среду, 21 февраля, рабочие были на на улицах Новоселов, Дзержинского, Грибоедова, Горького, Советской армии, Октябрьской, Костычева, Новаторов, Гагарина, Крупской, Касимовском шоссе.
«В течение дня скол льда выполнен на общей площади порядка 4 000 кв. метров, механизированная уборка тротуаров — более 8 400 кв. метров, обработка пескосоляной смесью — около 8 000 кв. метров», — отчитались в администрации.