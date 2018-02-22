У рязанского медцентра нашли нарушения в рекламе

ООО «Депо Мед» с нарушениями рекламировало свои услуги. Об этом
По заказу медцентра установили баннер и рекламу на крыше дома со следующим содержанием: «+МРТ 62 00 52» и «ТОМОГРАФ Depo Med Московское ш., 8». По закону, рекламировать лекарственные препараты, медицинские услуги и изделия нужно с предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией или получения консультации специалистов.
Рязанское УФАС признало рекламодателя (ООО «Депо Мед») и рекламораспространителя (ИП Силкина О.А.) нарушившими рекламное законодательство.