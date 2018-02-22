Арочный коридор, двухэтажная оранжерея и «сухая» река. Рязанские студенты предложили проекты по благоустройству парков

Рязанские студенты предложили свои варианты благоустройства трех городских парковых зон. В среду, 21 февраля, в Рязанском политехническом институте молодые архитекторы представили проекты обновленного парка Юннатов, торговых рядов и Соборного парка.

Директор института Игорь Мурог рассказал, что для проектирования выбрали места, которые находятся на пересечении основных туристических маршрутов города. Все идеи развития парков направлены на расширение городского пространства и привлечения туристов.

Торговые ряды планируется разделить на две зоны: торговую — рядом с улицой Кольцова и хлебную — со стороны улицы Краснорядской.

Торговые ряды

В торговой зоне могут установить памятники рязанским меценатам: Рюмину, Живаго, барону Фон Дервизу. Данный проект предусматривает создание амфитеатра для проведения массовых мероприятий и экскурсий, сохранение зеленых насаждений и дополнительную посадку клумб.

В хлебной зоне будет размещен памятник мельнице и световой арочный коридор. По всей территории планируется создание «сухой» реки из мозаики. На обеих зонах студенты предложили установить информационные стенды с исторической справкой.

Николай Любимов отметил, что функциональность торговых рядов необходимо улучшить в том числе и для предпринимательства.

Парк Юннатов

В парке Юннатов планируется появление двухэтажной оранжереи, создание агротехнологической зоны, дендрария, зоны краснокнижных растений, также пункта продажи, а также пешеходных дорожек и мест для отдыха. При проектировании студенты делали приоритет на сохранение зеленых насаждений.

Соборный парк

В Соборном парке могут появиться два дополнительных входа. В самом парке студенты предложили установить скульптуры выдающимся рязанцам: Адвотье Рязаночке, Прокопию Ляпунову, Добрыне Никитичу, меценату Петру Мальшину для обозначения исторического значения места. Для подсветки скульптур будут использованы грунтовые светильники. Помимо этого, в парке появятся щиты с исторически важными рязанскими городами, на которых предлагается разместить информацию о дате основания и присоединения территории города к рязанской губернии, краткая история, основные события и герб города.

Кроме того, студенты предложили установить качественное освящение, заменить протоптанные дорожки на мощение, заброшенные фонтаны заменить металлическим каркасом, на который в летнее время будут выставляться вьющиеся растения в кашпо, а зимой — украшенная елка. Деревья предложили оснастить декоративными приствольными решетками.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что вопрос благоустройства Соборного парка является насущным, так как он находится в запущенном состоянии, и, по его наблюдениям, люди обходят это место стороной, хотя парк представляет собой большую историческую ценность. Николай Любимов предложил взять за основу представленный проект, чтобы уже в следующем году начать обустройство Соборного парка.