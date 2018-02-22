Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:47, 22 февраля 2018 2 738
 0    0

Арочный коридор, двухэтажная оранжерея и «сухая» река. Рязанские студенты предложили проекты по благоустройству парков 3

Арочный коридор, двухэтажная оранжерея и «сухая» река. Рязанские студенты предложили проекты по благоустройству парков

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские студенты предложили свои варианты благоустройства трех городских парковых зон. В среду, 21 февраля, в Рязанском политехническом институте молодые архитекторы представили проекты обновленного парка Юннатов, торговых рядов и Соборного парка.

Директор института Игорь Мурог рассказал, что для проектирования выбрали места, которые находятся на пересечении основных туристических маршрутов города. Все идеи развития парков направлены на расширение городского пространства и привлечения туристов.

Торговые ряды планируется разделить на две зоны: торговую — рядом с улицой Кольцова и хлебную — со стороны улицы Краснорядской.

Торговые ряды

В торговой зоне могут установить памятники рязанским меценатам: Рюмину, Живаго, барону Фон Дервизу. Данный проект предусматривает создание амфитеатра для проведения массовых мероприятий и экскурсий, сохранение зеленых насаждений и дополнительную посадку клумб.

В хлебной зоне будет размещен памятник мельнице и световой арочный коридор. По всей территории планируется создание «сухой» реки из мозаики. На обеих зонах студенты предложили установить информационные стенды с исторической справкой.

Николай Любимов отметил, что функциональность торговых рядов необходимо улучшить в том числе и для предпринимательства.

Парк Юннатов

В парке Юннатов планируется появление двухэтажной оранжереи, создание агротехнологической зоны, дендрария, зоны краснокнижных растений, также пункта продажи, а также пешеходных дорожек и мест для отдыха. При проектировании студенты делали приоритет на сохранение зеленых насаждений.

Соборный парк

В Соборном парке могут появиться два дополнительных входа. В самом парке студенты предложили установить скульптуры выдающимся рязанцам: Адвотье Рязаночке, Прокопию Ляпунову, Добрыне Никитичу, меценату Петру Мальшину для обозначения исторического значения места. Для подсветки скульптур будут использованы грунтовые светильники. Помимо этого, в парке появятся щиты с исторически важными рязанскими городами, на которых предлагается разместить информацию о дате основания и присоединения территории города к рязанской губернии, краткая история, основные события и герб города.

Кроме того, студенты предложили установить качественное освящение, заменить протоптанные дорожки на мощение, заброшенные фонтаны заменить металлическим каркасом, на который в летнее время будут выставляться вьющиеся растения в кашпо, а зимой — украшенная елка. Деревья предложили оснастить декоративными приствольными решетками.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отметил, что вопрос благоустройства Соборного парка является насущным, так как он находится в запущенном состоянии, и, по его наблюдениям, люди обходят это место стороной, хотя парк представляет собой большую историческую ценность. Николай Любимов предложил взять за основу представленный проект, чтобы уже в следующем году начать обустройство Соборного парка.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
23:02, 22 февраля 2018
В аварии с автобусом в Кемеровской области погибли пятеро
22:25, 22 февраля 2018
Начальница пронской почты присвоила почти 200 тысяч
22:00, 22 февраля 2018
В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне
21:11, 22 февраля 2018
Усы, лапы и хвост. В Рязани пройдет конференция ветеринаров
20:49, 22 февраля 2018
В Рязанской области создадут гостиничную ассоциацию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным 2

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 506
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 25 591
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 339
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 624
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 314
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум