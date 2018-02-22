На площади Ленина предложили организовать трехэтажную парковку и подземное движение

В среду, 21 февраля, в Рязанском политехническом институте прошла презентация трех проектов по благоустройству общественных городских территорий. Студенты рассказали, какими видят обновленные парк Юннатов, торговые ряды, Соборный парк, а также площадь Ленина.
Они предложили полностью адаптировать площадь в пространство для пешеходов, а транспортный поток направить в подземный тоннель. Здесь же будет пешеходный переход. На улице Горького студенты разместили трехэтажную подземную парковку, в дополнение места для автомобилей запланировали на пересечении улиц Сенная и Кольцова, а также на Краснорядской. При планировании архитекторы учли сохранение зеленых насаждений.
И.о. главного архитектора Дмитрий Васильченко оценил данный проект как проект будущего и отметил, что некоторые изменения возможны уже сейчас.
«Молодой специалист смотрит вперед на 15-20 лет. Я хотел бы отметить два момента. Первый момент — то, что мы сейчас делаем по площади Ленина, не входит в противоречие с тем, что мы увидели в презентации. Просто это разные периоды времени, — отмтеил он. — С коллегами мы обсудим, посмотрим».
Напомним, с начала года ведутся слушания по поводу