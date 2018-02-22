Рязанская компания «Лина» получила золотые медали на выставке продуктов в Москве

Рязанская компания ООО «Лина» получила две золотые и одну серебряную медаль на 25-ой выставке «Продэкспо», которая проходила 5-9 февраля в Москве.
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Во время выставки первые лица компании провели переговоры с действующими партнерами и ознакомили их с новинками ассортимента. Продукцией торговых марок «С ПЫЛУ С ЖАРУ», «Сытый папа» и «Frosty`s» заинтересовались российские участники выставки, а блинами и оладьями «Crepelatier» — представители стран ближнего и дальнего зарубежья.
По итогам профессиональных конкурсов в номинации «Лучший продукт-2018» компания «Лина» получила золотые медали за блинчики «С ПЫЛУ С ЖАРУ» премиум домашние с малиной и блинчики «С ПЫЛУ С ЖАРУ» с шоколадно-ореховой пастой, а также серебряную медаль за наггетсы куриные «С ПЫЛУ С ЖАРУ».