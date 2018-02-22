Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.
В конце декабря 2017 года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с мужем ударила его не менее двух раз в шею. Она сделала это из-за желания мужчина выйти из дома в поисках спиртного.
С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
Расследование завершить не удалось, поскольку «необходимо выполнить следственные и процессуальные действия направленные на завершение расследования».
Ходатайство следователя удовлетворили. Постановление не вступило в законную силу.