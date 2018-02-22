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10:53, 22 февраля 2018 500
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Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа

Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа

Рязанке продлили срок содержания под стражей за убийство мужа. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

В конце декабря 2017 года женщина, находясь в нетрезвом состоянии, во время ссоры с мужем ударила его не менее двух раз в шею. Она сделала это из-за желания мужчина выйти из дома в поисках спиртного.

С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Расследование завершить не удалось, поскольку «необходимо выполнить следственные и процессуальные действия направленные на завершение расследования».

Ходатайство следователя удовлетворили. Постановление не вступило в законную силу.


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