Рязанец снял со сберкнижки москвички более миллиона

Рязанец снял со сберкнижки и банковской карты москвички 1,3 миллиона рублей. Об этом
В квартиру к 88-летней женщине пришли два «соцработника». Они рассказали, что пенсионерке дадут выплату за сгоревшие ранее сбережения. Мошенники получили доступ к сберкнижке и банковской карте потерпевшей и перевели с ее счета деньги.
Одного из подозреваемых — 26-летнего жителя Рязанской области — задержали в Подмосковье.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого арестовали.