Рязанцы смогут вызвать «НеоТакси» через Телеграмм

Рязанское «
«Еще в ноябре 2017 года мы обновили программное обеспечение, тем самым подарив любимым клиентам новую возможность заказа такси — мобильное приложение. Теперь вызвать машину стало проще и удобнее», — рассказали представители такси.
Отмечается также, что при заказе машины через приложение рязанцы получат кэшбэк в размере 10% от каждой поездки на бонусный баланс в личном кабинете. Кроме того, пассажиры смогут поделиться реферальным кодом с друзьями и получить десять бонусных рублей за каждое использование этого кода. «При этом друг, который использует реферальный код, получит 50 бонусных рублей. Один бонус равен рублю для оплаты дальнейших поездок», — пояснили перевозчики.
Скачать приложение можно в AppStore и Google Play.
Рязанцы также могут вызвать автомобиль через Телеграмм-бот. В этом случае у пассажиров сохранятся и преимущества приложения.
«У всех заказавших такси через мобильное приложение или бот есть возможность оплатить поездку банковской картой, бонусами, накопившимися от прошлых поездок или комбинировать платежи», — добавили в такси.