Рязанцы почтили память погибших воинов оружейным залпом и возложением цветов

В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля, на площади генерала армии Маргелова прошла церемония возложения цветов к мемориалу рязанцам, погибшим в локальных войнах. В ней участвовали представители власти, силовых структур, ветераны, курсанты и школьники.
Все собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Затем курсанты Рязанского воздушно-десантного училища возложили гирлянду Славы к мемориалу. Прозвучал троекратный оружейный залп.
В начале церемонии губернатор Николай Любимов вместе с ветераном Великой Отечественной войны, почетным гражданином города Николаем Чадаевым возложили цветы к Вечному огню. За ним последовали все присутствующие.
Церемонию завершили маршем курсанты десантного училища.