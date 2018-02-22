Россия запретила ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в Россию молока и молочной продукции из Белоруссии. Об этом
Под ограничения попали молоко пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочные наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.
Ограничения вводят из-за того, что Белоруссия продолжает поставлять небезопасную молочную продукцию.
Два дня назад Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий. Поводом для этого стали нарушения стандартов. В четверг, 22 февраля, к ним прибавилось еще шесть.
Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с различных белорусских предприятий, а также устанавливало режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более полусотни компаний.