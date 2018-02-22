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17:30, 22 февраля 2018 754

Россельхозбанк объявил спецпредложение по кредитам ко Дню защитника Отечества

Россельхозбанк объявил спецпредложение по кредитам ко Дню защитника Отечества

Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» объявил спецпредложения по потребительским кредитам для тех, кто состоит на воинском учете.

Кредит в рамках этого предложения, приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, могут получить не только мужчины, но и женщины, которые являются военнообязанными и имеют военный билет.

Процентная ставка по кредиту для Министерства обороны и силовых ведомств составит от 12,5% годовых**, для иных лиц, состоящих на воинском учете, — 13,5% годовых**.

Предложение действительно до 31 марта 2018 года. При подаче заявки на получение заемных средств в рамках спецпредложения при себе необходимо иметь военный билет или удостоверение личности военнослужащего

Подать заявку на оформление кредита, а также ознакомиться с подробной информацией об условиях кредитования можно на официальном сайте, во всех офисах Рязанского филиала и по телефонам: +7 (910) 621-79-00, 8 800 100-0-100

*Действительно для зарплатных клиентов АО «Россельхозбанк»

** Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования ставка увеличится на 3,5 пп.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349


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