Россельхозбанк объявил спецпредложение по кредитам ко Дню защитника Отечества

Рязанский филиал АО «Россельхозбанк» объявил спецпредложения по потребительским кредитам для тех, кто состоит на воинском учете.
Кредит в рамках этого предложения, приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, могут получить не только мужчины, но и женщины, которые являются военнообязанными и имеют военный билет.
Процентная ставка по кредиту для Министерства обороны и силовых ведомств составит от 12,5% годовых**, для иных лиц, состоящих на воинском учете, — 13,5% годовых**.
Предложение действительно до 31 марта 2018 года. При подаче заявки на получение заемных средств в рамках спецпредложения при себе необходимо иметь военный билет или удостоверение личности военнослужащего
Подать заявку на оформление кредита, а
*Действительно для зарплатных клиентов АО «Россельхозбанк»
** Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования ставка увеличится на 3,5 пп.
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