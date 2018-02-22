РНПК предоставила шанс молодежи проявить себя

Молодые специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе НК «Роснефть», выступили на научно-технической конференции. На РНПК ее провели в семнадцатый раз.
В мероприятии участвовали 40 недавних выпускников профильных вузов, а также один ученик «Роснефть-класса». Докладчики представили руководителям завода 29 проектов по трем основным направлениям деятельности предприятия:
- «Технология процессов нефтегазопереработки»;
- «Автоматизация. Оборудование»;
- «Энергетика. Энергоэффективность».
Лучшие разработки будут рекомендованы для внедрения на предприятии.
«Молодежь дает мощную динамику для развития нашего предприятия, — сказал гендиректор АО „РНПК“ Владимир Абрамов. — Я стараюсь следить за всеми инициативами молодых специалистов и должен сказать, что меня радует их неравнодушие и активность. Надеюсь, эти разработки принесут нам взаимную пользу».
Отметим, что в 2017 году четыре проекта молодых специалистов РНПК внедрили на предприятии. Еще десять находятся в плане реализации.