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10:25, 22 февраля 2018 1 228

«Рельеф-Центр» стал партнером форума добровольцев

«Рельеф-Центр» стал партнером форума добровольцев

Дистрибьютор товаров для школы, офиса и творчества компания «Рельеф-Центр» поделилась своим опытом социальной активности на втором форуме добровольцев, который проходит в отеле «Амакс» с 20 февраля.

Губернатор Николай Любимов отметил, что на сегодняшний день в добровольческое движение региона вовлечены более 15 тысяч человек. По его словам, эффективно работают 50 пунктов добровольчества, курирующие деятельность 320 волонтерских отрядов. «Мы намерены поддержать инициативу молодежи и создать добровольческие отряды в отношении формирования прорывных точек роста для районов области», — сказал глава региона.

В рамках обсуждений на круглом столе «Взаимодействие власти, бизнеса и НКО» представители «Рельеф-Центра» рассказали о действующей работе и перспективах в нашем регионе и в федеральных масштабах.

«Мы не ограничиваемся вопросами бизнеса! Коллектив компании отличается социально-активной позицией и часто сам выступает инициатором культурных, образовательных, экологических и спортивных мероприятий. Философия наших сотрудников строится таким образом, что никому из нас не безразлично будущее современного общества», — отметила директор по персоналу «Рельеф-Центра» Ольга Каширина.


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