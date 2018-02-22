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10:39, 22 февраля 2018 1 761
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Припаркованные в рязанском дворе машины мешали проехать на вызов «скорой» и пожарным

Припаркованные в рязанском дворе машины мешали проехать на вызов «скорой» и пожарным

Припаркованные в рязанском дворе машины мешали проехать на вызов трем пожарным расчетам и машине скорой помощи. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Инцидент произошел вечером в среду, 21 февраля. Как рассказали RZN.info в пресс-службе регионального ГУ МЧС, поступил сигнал о возгорании в доме №51 корпус 2 по улице Новоселов.

«Такая проблема существует, особенно вечером. Люди приезжают с работы, оставляют машины. Во многие дворы тяжело проехать», — прокомментировал собеседник.

В «скорой» RZN.info подтвердили информацию о том, что автомобили не смогли проехать к подъезду, где было возгорание. Однако причиной этому стали ворота, которые им никто не открыл. По словам медиков, машина просто стояла у дома. Бригада уехала, когда убедилась, что во время происшествия никто не пострадал.

Фото Александра Горохова


© RZN.info

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