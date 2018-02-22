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17:27, 22 февраля 2018 3 154
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Под Рязанью второклассник разбил бутылку об голову четвероклассника 4

Под Рязанью второклассник разбил бутылку об голову четвероклассника

Фото: Pixabay.com

Под Рязанью второклассник разбил бутылку об голову четвероклассника. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 20 февраля, в 18:00 на катке в селе Шумашь Рязанского района.

Восьмилетний второклассник поругался с 12-летним учеником 4-го класса и во время драки ударил его бутылкой по голове, которая разбилась.

Мама пострадавшего четвероклассника написала заявление в полицию, а сам подросток обращался за медпомощью с несерьезными травмами.

Подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку.

Ранее подростки на учете в полиции не стояли.


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