Под Рязанью второклассник разбил бутылку об голову четвероклассника. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе УМВД.
Инцидент произошел во вторник, 20 февраля, в 18:00 на катке в селе Шумашь Рязанского района.
Восьмилетний второклассник поругался с 12-летним учеником 4-го класса и во время драки ударил его бутылкой по голове, которая разбилась.
Мама пострадавшего четвероклассника написала заявление в полицию, а сам подросток обращался за медпомощью с несерьезными травмами.
Подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку.
Ранее подростки на учете в полиции не стояли.