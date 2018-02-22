Под Рязанью насмерть сбили неизвестную женщину

Утром в четверг, 22 февраля, под Рязанью Skoda насмерть сбила неизвестную женщину, находившуюся на проезжей части. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 6:00 на 204 километре трассы М-5. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность пока не установили.
Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160-165 см, волосы темные.
Была одета: серая куртка, белая кофта, черная юбка, коричневые сапоги.
Всех, кто что-то знает о факте ДТП или о личности погибшей, просят обращаться по телефону (4912) 29-94-82.