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12:09, 22 февраля 2018 1 364
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Под Рязанью насмерть сбили неизвестную женщину

Под Рязанью насмерть сбили неизвестную женщину

Утром в четверг, 22 февраля, под Рязанью Skoda насмерть сбила неизвестную женщину, находившуюся на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 6:00 на 204 километре трассы М-5. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность пока не установили.

Приметы: на вид 50-60 лет, рост 160-165 см, волосы темные.

Была одета: серая куртка, белая кофта, черная юбка, коричневые сапоги.

Всех, кто что-то знает о факте ДТП или о личности погибшей, просят обращаться по телефону (4912) 29-94-82.


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