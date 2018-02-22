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10:19, 22 февраля 2018 535

Персонал Рязаньэнерго подтвердил готовность к нештатной ситуации во время выборов

Персонал Рязаньэнерго подтвердил готовность к нештатной ситуации во время выборов

Персонал филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» поучаствовал в противоаварийной тренировке совместно с областным министерством ТЭК и ЖКХ, Приокским предприятием магистральных электрических сетей, Рязанской областной электросетевой компанией и ГУ МЧС по Рязанской области.

Учения по ликвидации условной аварийной ситуации в электросетевом комплексе проводили, чтобы обеспечить надежное электроснабжение во время проведения выборов президента 18 марта.

По замыслу тренировки технологические нарушения в электрической сети 0,4-110 кВ в ряде районов области привели к сбою в электроснабжении жилых домов, социально значимых объектов, а также зданий и сооружений, в которых расположились избирательные участки и комиссии. Взаимодействие участников тренировки было отработано в режиме реального времени в Михайловском, Александро-Невском, Кораблинском, Спасском и Рязанском районах.

«Энергетики обеспечили подключение избирательных участков с помощью дизель-генераторов по резервной схеме электроснабжения, привлекли дополнительную бригаду Приокского ПМЭС для осмотра воздушных линий и проведения аварийно-восстановительных работ. Все мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей были оперативно выполнены в соответствии с утвержденным порядком действий в подобных случаях», — рассказали в Рязаньэнерго.

Ежегодно в филиале проходит более 600 тренировок и учений, в том числе и совместных, по предупреждению и устранению последствий нештатных и аварийных ситуаций. «Это является гарантией постоянной готовности персонала Рязаньэнерго к слаженной работе в любых условиях», — отметили энергетики.


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