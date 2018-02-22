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16:17, 22 февраля 2018 2 495

На Рязанском приборном заводе отметили День защитника Отечества

На Рязанском приборном заводе отметили День защитника Отечества

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) отметили День защитника Отечества. В честь праздника к стеле с Огнем памяти возложили гирлянду Воинской славы и цветы.

В торжественной церемонии участвовали руководители предприятия, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в горячих точках, представители подразделений завода и Молодежного центра. Память погибших и ушедших защитников Родины почтили минутой молчания.

После этого молодые сотрудники АО «ГРПЗ» возложили цветы к мемориальным доскам в Рязани. На них увековечены имена работавших на предприятии Героев Советского Союза и Кавалера трех Орденов Славы.

Стелу с Огнем памяти возвели у заводской проходной в 2005 году к 60-летию Победы. На ней высечены имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли вклад в его развитие. Каждый год здесь проходят памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отчества, Дню Победы, Дню памяти и скорби.

В 2010 году, в преддверии 65-летия Победы, на средства ГРПЗ в Рязани установили памятные доски на домах, где проживали Герои Советского Союза Илья Андрианов, Василий Аулов, Никита Синицын и Кавалер трех орденов Славы Александр Зайцев.


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