На Рязанском приборном заводе отметили День защитника Отечества

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) отметили День защитника Отечества. В честь праздника к стеле с Огнем памяти возложили гирлянду Воинской славы и цветы.
В торжественной церемонии участвовали руководители предприятия, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий в горячих точках, представители подразделений завода и Молодежного центра. Память погибших и ушедших защитников Родины почтили минутой молчания.
После этого молодые сотрудники АО «ГРПЗ» возложили цветы к мемориальным доскам в Рязани. На них увековечены имена работавших на предприятии Героев Советского Союза и Кавалера трех Орденов Славы.
Стелу с Огнем памяти возвели у заводской проходной в 2005 году к 60-летию Победы. На ней высечены имена 474 участников Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли вклад в его развитие. Каждый год здесь проходят памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отчества, Дню Победы, Дню памяти и скорби.
В 2010 году, в преддверии 65-летия Победы, на средства ГРПЗ в Рязани установили памятные доски на домах, где проживали Герои Советского Союза Илья Андрианов, Василий Аулов, Никита Синицын и Кавалер трех орденов Славы Александр Зайцев.