На этой неделе в рязанских кинотеатрах: российские премьеры «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Рубеж»

Четверг — традиционное время кинопремьер. На этой неделе зрители увидят большое количество новинок.
Среди них в первую очередь стоит отметить российскую премьеру — фильм «О чем говорят мужчины. Продолжение» с участием «Квартета И». Еще одна заметная российская премьера — фантастическая картина «Рубеж» с Павлом Прилучным в главной роли.
Также на экраны выходят фильм Стивена Спилберга «Секретное досье», основанный на реальных событиях, криминальный триллер Ридли Скотта «Все деньги мира», также имеющий под собой реальную основу, канадский мультфильм «Гномы в доме» и многое другое.
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