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19:14, 22 февраля 2018 994
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Москва встала в девятибалльных пробках

Москва встала в девятибалльных пробках

Фото: Pixabay.com

Вечером в четверг, 22 февраля, Москва встала в девятибалльных пробках. По данным портала «Яндекс.Пробки», в 18:10 Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольцо «замкнулось» в автомобильных заторах. Судя по интерактивной карте, сложно проехать практически по всем магистралям города.

Перед праздниками московским водителям рекомендовали заранее планировать маршруты. 23 февраля в столице ожидаются перекрытия для движения транспорта.

«Транспортный комплекс Москвы сообщает о перекрытиях в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Защитника Отечества. Просим водителей учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты», — отметили в пресс-службе департамента транспорта.


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