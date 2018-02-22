Вечером в четверг, 22 февраля, Москва встала в девятибалльных пробках. По данным портала «Яндекс.Пробки», в 18:10 Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольцо «замкнулось» в автомобильных заторах. Судя по интерактивной карте, сложно проехать практически по всем магистралям города.
Перед праздниками московским водителям рекомендовали заранее планировать маршруты. 23 февраля в столице ожидаются перекрытия для движения транспорта.
«Транспортный комплекс Москвы сообщает о перекрытиях в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Защитника Отечества. Просим водителей учитывать данные изменения и заранее планировать свои маршруты», —