Мэрия утвердила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей. Постановление официально опубликовали в четверг, 22 февраля.
Планируемую дорогу на улице Пугачева уменьшат из-за обращения гаражного кооператива «Стоик».
На слушаниях заявитель
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Мэрия утвердила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей. Постановление официально опубликовали в четверг, 22 февраля.
Планируемую дорогу на улице Пугачева уменьшат из-за обращения гаражного кооператива «Стоик».
На слушаниях заявитель
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