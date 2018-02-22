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13:16, 22 февраля 2018 978
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Мэрия утвердила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей

Мэрия утвердила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей

Мэрия утвердила сужение дороги в Шлаковом из-за гаражей. Постановление официально опубликовали в четверг, 22 февраля.

Планируемую дорогу на улице Пугачева уменьшат из-за обращения гаражного кооператива «Стоик».

На слушаниях заявитель предложил перенести дорогу на 70 метров и сузить ее с трех до двух полос, так так она должна была пройти прямо по боксам. Ранее рязанцы поддержали изменения в проект планировки Шлакового.


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Выпускники рязанских школ смогут бесплатно обучаться на инженеров-дорожников.

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