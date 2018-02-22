Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:30, 22 февраля 2018 814
 0    1

Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Немцову

Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Немцову

Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Борису Немцову на доме № 3 на Малой Ордынке. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил Сергей Собянин.

С просьбой «увековечить его память и установить памятную доску» в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак. Обращение поддержали многие общественные деятели.

Вопрос рассмотрели на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Памятную доску установят за общественные деньги при условии согласования жителей дома.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства признали пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Фото Wikipedia


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
23:02, 22 февраля 2018
В аварии с автобусом в Кемеровской области погибли пятеро
22:25, 22 февраля 2018
Начальница пронской почты присвоила почти 200 тысяч
22:00, 22 февраля 2018
В Великий пост рязанцы смогут причаститься на вечерне
21:11, 22 февраля 2018
Усы, лапы и хвост. В Рязани пройдет конференция ветеринаров
20:49, 22 февраля 2018
В Рязанской области создадут гостиничную ассоциацию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Хоккеисты «Рыбного» и «Мещеры» встретились на «Студеном льду» в Гусе-Железном

Хоккеисты «Рыбного» и «Мещеры» встретились на «Студеном льду» в Гусе-Железном

Предложение от регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова принял игрок «Мещеры» Иван Бахилов.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 51 500
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
21:26, 17 февраля 2018 25 585
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:19, 11 февраля 2018 25 336
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 619
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
16:48, 17 февраля 2018 20 305
На масленичных гуляниях в Рязани Любимову подарили блинных кукол. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум