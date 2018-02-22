Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Немцову

Мэрия Москвы разрешила установить памятную доску Борису Немцову на доме № 3 на Малой Ордынке. Об этом на своей
С просьбой «увековечить его память и установить памятную доску» в правительство Москвы обратилась Ксения Собчак. Обращение поддержали многие общественные деятели.
Вопрос рассмотрели на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Памятную доску установят за общественные деньги при условии согласования жителей дома.
Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Исполнителями убийства признали пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы.
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