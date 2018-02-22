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19:01, 22 февраля 2018 847
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ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Петербурге. Об этом в четверг, 22 февраля, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной Азии. По данным ведомства, он планировал атаки на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей.

Личность задержаннного не разглашают.

ФСБ продолжает оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

В декабре в Петербурге задержали семерых сторонников законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они готовили несколько взрывов. Еще одну ячейку разоблачили в Москве: она планировала нападения во время новогодних праздников.

Фото Wikipedia


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