Александр Панкратов-Черный встретился с волонтерами из рязанского штаба Путина

В среду, 21 февраля, Александр Панкртов-Черный встретился с волонтерами из рязанского штаба Путина. Актер, который является доверенным лицом действующего президента, специально заехал к волонтерам перед спектаклем в филармонии.
«Я познакомился с Владимиром Путиным на похоронах моего земляка Миши Евдокимова в Барнауле», — поделился Панкратов-Черный. Актер также прочитал свои стихи и рассказал немного о себе: он служил в таманском артиллерийском полку пулеметчиком.
Волонтеры, в свою очередь, предложили написать Панкратову-Черному письмо российским миротворцам в Сирию, на что он охотно согласился.
Отметим, что в других региональных штабах работа также ведется: представители ЛДПР посещают районы области, последний визит был в Чучковский район. Коммунисты раздают в районах агитматериалы: буклеты, календари, спецвыпуски газеты «Правда». Рязанский представитель кандидата «против всех» Ксении Собчак Никита Матвеев рассказал, что он с волонтерами продолжает набор наблюдателей и их обучение. В штабе регионального отделения «Яблока» сообщили, что запустили полевую кампанию: пикеты с агиткубами, поквартирный обход. Также их колл-центр обзванивает базу сторонников, приглашая на выборы.
Представители других кандидатов в президенты в Рязани не активны. Связаться со штабами Сергея Бабурина, Максима Сурайкина, Бориса Титова редакции не удалось.