Афиша RZN.info рекомендует посетить концерт Ларисы Долиной и танцевальный фестиваль «Репутация»

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Настали праздничные выходные, которые будут длиннее, чем обычно. В эти три дня в Рязани пройдет немало интересных культурных мероприятий.
В Рязанской филармонии 23 февраля выступит ансамбль Государственного театра танца «Казаки России» совместно с Рязанским народным хором имени Попова. А 24 февраля здесь же состоится концерт народной артистки России Ларисы Долиной в сопровождении рязанского губернаторского симфонического оркестра.
24 и 25 февраля на сцене театра драмы пройдет ежегодный танцевальный фестиваль «Репутация». В клубе Svoboda 24 февраля выступит группа «Маврин» с программой «Здесь и сейчас», а в клубе Old Fashion Bar в этот же вечер свое 20-летие отметит панк-группа «Последние Танки В Париже».
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».