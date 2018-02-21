Юных рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения». Об этом сообщили на сайте регионального
МЧС России второй раз проводит фестиваль детского и юношеского творчества.
«Это — уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде», — отметили в сообщении.
Принять участие в «Звезде спасения» могут учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом предполагается как индивидуальное, так и коллективное участие. Предусмотрены очные и заочные этапы.
Конкурс детских работ включает в себя номинации по направлениям: художественное, литературное, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество.
Заявки и работы на первый этап принимаются до 10 марта 2018 года в адрес Главного управления МЧС России по Рязанской области по электронной почте:
Второй этап проводится в Москве, в котором за победу будут сражаться участники, занявшие первые и вторые места.