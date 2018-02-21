Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 21 февраля 2018 518
 0    0

Юных рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском героико-патриотическом фестивале

Юных рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском героико-патриотическом фестивале

Юных рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском героико-патриотическом фестивале «Звезда спасения». Об этом сообщили на сайте регионального ГУ МЧС.

МЧС России второй раз проводит фестиваль детского и юношеского творчества.

«Это — уникальный проект, который призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде», — отметили в сообщении.

Принять участие в «Звезде спасения» могут учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом предполагается как индивидуальное, так и коллективное участие. Предусмотрены очные и заочные этапы.

Конкурс детских работ включает в себя номинации по направлениям: художественное, литературное, музыкально-исполнительское, а также сценическое творчество.

Заявки и работы на первый этап принимаются до 10 марта 2018 года в адрес Главного управления МЧС России по Рязанской области по электронной почте: mchs_rzn@mail.ru и по адресу: улица Семинарская дом №11. Телефон для справок: 28-96-43.

Второй этап проводится в Москве, в котором за победу будут сражаться участники, занявшие первые и вторые места.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:35, 21 февраля 2018
Гендиректор РНПК подытожил соцполитику предприятия в 2017 году
12:21, 21 февраля 2018
Рязанский детский омбудсмен высказалась против полового воспитания в школе
12:10, 21 февраля 2018
Рязанский физиогномист установил новый рекорд России в эфире Первого канала. Видео 1
11:41, 21 февраля 2018
В Ермишинском районе задержали подозреваемого в вырубке почти двух сотен деревьев
11:08, 21 февраля 2018
Бывшему зампреду рязанского правительства начали оглашать приговор 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным

Сотрудница РНПК совмещает работу и помощь бездомным животным 1

Вместе с добровольцами она некоммерческую организацию «Лучшие друзья».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 50 474
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 30 438
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 205
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
21:26, 17 февраля 2018 24 555
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 19
15:00, 11 февраля 2018 23 418
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум