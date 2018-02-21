В Захаровском районе выявили второе за четыре дня бешенство

В Захаровском районе объявили очередной карантин по бешенству животных. Постановление губернатора официально опубликовали в среду, 21 февраля.
Ограничительные меры в селе Альяшево будут действовать до 20 апреля, под них попала личное подворье. Весь населенный пункт объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей в деревне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Напомним, в пятницу, 16 февраля, карантин