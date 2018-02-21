В Рязанской области задержали мужчину, пытавшегося убить знакомого кочергой

В Спасске-Рязанском заключили под стражу местного жителя, который пытался убить приятеля кочергой. Об этом сообщил сайт райсуда.
По версии следствия, двое местных жителей распивали спиртное в доме потерпевшего и между ними возник словесный конфликт. В результате подозреваемый ударил знакомого металлической кочергой по голове и по туловищу. Потерпевшего госпитализировали в Спасскую ЦРБ, где ему «cвоевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь».
Подозреваемый не смог «довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», поскольку пострадавшему вовремя оказали медпомощь.
Злоумышленника задержали, следователь-криминалист попросил заключить его под стражу на два месяца, прокурор поддержал ходатайство.
Суд удовлетворил требования следователя.
Постановление не вступило в законную силу.