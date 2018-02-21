В Рязанской области из реки подняли тело мужчины

В среду, 21 февраля, из реки Истья в Старожиловском районе подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело в реке обнаружили около села Истье. К работам привлекались одна единица техники и шесть спасателей.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 21 февраля, из реки Истья в Старожиловском районе подняли тело мужчины. Об этом сообщила
Тело в реке обнаружили около села Истье. К работам привлекались одна единица техники и шесть спасателей.
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