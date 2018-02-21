В Рязанской области из аварийного жилья осталось переселить около четырех тысяч человек. Об этом сообщили в среду, 21 февраля, на встрече Николая Любимова с председателем наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и гендиректором фонда Константином Цициным.
Подводя итоги отметили, что за время работы Фонда в Рязанской области удалось расселить 465 многоквартирных домов и 6,5 тысячи человек.
Степашин заявил, что к Рязанской области претензий от Фонда в части переселенцев нет: программа выполнена на 100%, из признанного аварийным в январе 2012 года жилья людей переселили.
Для реализации программы переселения планируется привлечь дополнительные средства федерального бюджета.
Предполагается, что новая программа переселения из аварийного жилья начнет действовать с 2019 года. Как сообщил Степашин, на ее реализацию из федерального бюджета будет выделяться 22-25 миллиардов рублей в год. Гендиректор фонда Константин Цицин заявил, что госкорпорация готова финансировать капремонт рязанских многоквартирных домов, благодаря которому энергопотребление и затраты собственников на жилищно-коммунальные услуги существенно снизятся.
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