В Рязани появился «Дом образцового содержания»

Рязанскую многоэтажку, построенную компанией «
В среду, 21 февраля, с жильцами дома встретился губернатор Николай Любимов. Вместе с председателем наблюдательного совета федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным он передал табличку, которую установили на здании. Кроме того, руководителю УЖК «Зеленый сад — Мой дом» Борису Прокопову вручили знак качества ЖКХ.
«Всего по нашей стране таких домов около ста. Так что, поверьте мне, этим можно гордиться», — подчеркнул Степашин, добавив, что этот результат — совместная заслуга жильцов и управляющей компании.
Глава региона отметил, что это пример, показывающий всем рязанцам, как нужно содержать свой дом. «Это добрая традиция. Здесь присутствуют те, кто сами принимали участие в благоустройстве двора. Нам нужно действовать не вместо, а вместе, чтобы добиться чего-то большего, чем просто получить хороший город. Так и появится более позитивное отношение к власти, городу и стране. Когда сам приложишь руку», — сказал Любимов.
Во время экскурсии по двору и дому Прокопов рассказал, что в подъездах многоэтажки установлены светодиодные светильники и датчики движения. Автономные котельные оборудованы терморегуляторами, что позволяет жильцам экономить на оплате ресурсов до 30%.
«При авариях на городских электросетях управляющая компания обеспечивает жильцам резервное электроснабжение с помощью передвижного генератора. Во дворе дома организован первый в Рязани постоянно действующий пункт раздельного сбора мусора», — отметил Прокопов.