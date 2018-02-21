В Рязани отремонтируют стадион «Локомотив»

В Рязани реконструируют стадион «Локомотив» и построят нескольких новых объектов. Об этом рассказал Владислав Фролов на заседании Рязанской городской думы в четверг, 21 февраля.
Из областного бюджета в городскую казну поступило 858 млн рублей: на строительство школы искусств в Недостоево (290 млн рублей), общеобразовательной школы в Горроще вместимостью более тысячи человек (59 млн рублей), детского сада в микрорайоне Кальное (194 млн рублей), а также на реконструкцию стадиона «Локомотив» (27 млн рублей).
Кроме того, 200 млн рублей направят на ремонт дорог, 88 млн рублей — на повышение зарплаты отдельным категориям работников культуры, допобразования и физкультуры. О том, в каких районах отремонтируют дороги, и когда начнется строительство объектов — пока неизвестно.
В дополнение к выделенным средствам, из городского бюджета на строительство и реконструкцию вышеописанных объектов направят 4,1 млн рублей. Также предусмотрены расходы на реализацию следующих целей: установка металлодетекторов в школах — 8,6 млн рублей, снос аварийных домов — 2,2 млн рублей, обеспечение школьников и студентов транспортными картами — 1,1 млн рублей, на ремонт клуба «Факел» ДЮЦ «Надежда» — 1,1 млн рублей и 500 тысяч на ремонт освещения лагеря «Сказка».