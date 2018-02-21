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12:05, 21 февраля 2018 1 286
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Детей пропустят бесплатно на концерт Бузовой в Рязани 5

Детей пропустят бесплатно на концерт Бузовой в Рязани

В Рязани открыли официальную продажу билетов на концерт Ольги Бузовой, которая выступит на стадионе ЦСК 30 июня. Об этом RZN.info сообщил организатор Сергей Овчаров.

Продажи стартовали в пятницу, 16 февраля. За пять дней рязанцы успели купить более 250 билетов.

«Как и обещали, мы постепенно будем рассказывать о сюрпризах мероприятия. Так, дети до шести лет смогут придти на концерт бесплатно», — заявил Овчаров.

Отметим, что детей должны будут сопровождать родители, которые пройдут на стадион по билетам.

Напомним, Бузова приедет в Рязань в рамках туда «Под звуки поцелуев». До начала продаж поклонники певицы забронировали около 450 билетов.

Фото из Instagram Ольги Бузовой


© RZN.info

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