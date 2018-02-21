Детей пропустят бесплатно на концерт Бузовой в Рязани

В Рязани открыли официальную продажу билетов на концерт Ольги Бузовой, которая выступит на стадионе ЦСК 30 июня. Об этом RZN.info сообщил организатор Сергей Овчаров.
Продажи стартовали в пятницу, 16 февраля. За пять дней рязанцы успели купить более 250 билетов.
«Как и обещали, мы постепенно будем рассказывать о сюрпризах мероприятия. Так, дети до шести лет смогут придти на концерт бесплатно», — заявил Овчаров.
Отметим, что детей должны будут сопровождать родители, которые пройдут на стадион по билетам.
Напомним, Бузова
Фото из Instagram Ольги Бузовой