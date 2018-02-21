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15:46, 21 февраля 2018 2 961

В Рязани открылась клиника лечения позвоночника и суставов 1

В Рязани открылась клиника лечения позвоночника и суставов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут») открылась клиника Федеральной сети лечения позвоночника и суставов «ДЭМА». Центр осуществляет комплексный подход к лечению и реабилитации пациентов.

«Мы оцениваем клиническое состояние каждого пациента, его привычки и образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска проведения реабилитационных мероприятий. И только затем формируем индивидуальную программу реабилитации, — рассказал гендиректор „ДЭМА“ Михаил Шишикин. — Одним из самых эффективных методов мы считаем кинезитерапию и широко используем ее возможности. Это комплекс специальных индивидуально подобранных лечебных физических упражнений на реабилитационном оборудовании, помогающий восстановить утраченные функции. Этот уникальный метод не имеет аналогов в мирепо конечным результатам. Люди избавляются от костылей, корсетов и страха перед движением и нагрузками».

В настоящий момент в центре ведут прием врачи спортивной медицины, невролог-рефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, мануальный терапевт. Пациенты могут получить консультацию и пройти полное обследование. По результатам диагностики клиенту подберут индивидуальную программу тренировок и он сможет заниматься в реабилитационном зале.

Для решения широкого спектра проблем медцентр оснастили уникальным оборудованием, на котором можно выполнить более шестисот упражнений различной направленности без лишней нагрузки на позвоночник. В центре «ДЭМА» рязанцы могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются нарушение осанки, спортивные травмы и остеопороз.

Для тех, кто желает более подробней узнать о работе медицинского центра, 3 марта с 10:00 до 15:00 пройдет День открытых дверей. Записаться на него можно по телефону +7 (4912) 55-03- 02 или на сайте.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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