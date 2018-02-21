В Рязани новую улицу назовут в честь молодогвардейца

В Рязани появится новая улица. В среду, 21 февраля, депутаты гордумы приняли решение о присвоении проектируемой дороге имени Героя Советского Союза Ивана Земнухова.
Улица Земнухова пройдет параллельно Московскому шоссе, за ТЦ «Метро».
Иван Земнухов — уроженец Рязанской области, участник и организатор «Молодой гвардии», Герой Советского Союза.
Создатель подпольной типографии, распространял листовки и принимал участие в боевых операциях. В возрасте 19 лет после страшных пыток Земнухова живым сбросили в шурф шахты.
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