В Рязани изменит схему движения автобус №15. Расписание

В Рязани автобус №15 изменит схему движения. Об этом сообщил
Отправной пункт автобуса переносится с ТЦ «Круиз» на площадь Мичурина (поселок Мервино — Автовокзал — Дом художника — площадь Мичурина).
Расписание движения автобуса от площади Мичурина: 6:31, 07:37, 08:39, 09:46, 11:30, 12:40, 13:49, 15:40, 16:53, 18:10, 19:20, 21:05, 22:10, 23:12.
Расписание движения автобуса от поселка Мервино: 7:05, 08:08, 09:13, 10:58, 12:07, 13:16, 14:23, 16:20, 17:35, 18:49, 20:32, 21:39, 22:42, 23:42.
Схема движения изменится с 26 февраля.