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13:54, 21 февраля 2018 1 199
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В Рязани изменит схему движения автобус №15. Расписание

В Рязани изменит схему движения автобус №15. Расписание

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани автобус №15 изменит схему движения. Об этом сообщил сайт Автоколонны №1310.

Отправной пункт автобуса переносится с ТЦ «Круиз» на площадь Мичурина (поселок Мервино — Автовокзал — Дом художника — площадь Мичурина).

Расписание движения автобуса от площади Мичурина: 6:31, 07:37, 08:39, 09:46, 11:30, 12:40, 13:49, 15:40, 16:53, 18:10, 19:20, 21:05, 22:10, 23:12.

Расписание движения автобуса от поселка Мервино: 7:05, 08:08, 09:13, 10:58, 12:07, 13:16, 14:23, 16:20, 17:35, 18:49, 20:32, 21:39, 22:42, 23:42.

Схема движения изменится с 26 февраля.


© RZN.info

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