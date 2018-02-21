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18:04, 21 февраля 2018 1 070

В облдуме обсудили цены на спортивные секции 9

В облдуме обсудили цены на спортивные секции

В среду, 21 февраля, в рамках заседания облдумы состоялся правительственный час на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития спорта в Рязанской области». С докладом выступил региональный министр спорта Сергей Икрянников.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева депутат Татьяна Панфилова задала докладчику несколько вопросов. «Ко мне, как к депутату и руководителю приемной, обращаются рязанцы на тему доступности услуг физкультурно-оздоровительных комплексов для граждан пенсионного возраста и детей из малоимущих семей. Как формируются цены на платные услуги в ФОКах? Каким образом к занятиям спортом привлекают людей так называемого серебряного возраста?» — поинтересовалась она.

Икрянников ответил, что все физкультурные комплексы в регионе востребованы. «Они стали своеобразными досуговыми и спортивными центрами района, — заявил он. — Мы принимаем все меры, чтобы привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей пенсионного возраста. Для них предоставляются скидки, а люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются бесплатно. Для детей установлены льготные цены».

Министр также сообщил, что цены на занятия каждое учреждение устанавливает самостоятельно.

«Я не совсем согласна с таким подходом, когда цены отданы на откуп ФОКам. Может быть, следует устанавливать предельно допустимый уровень цен по услугам и категориям населения», — предложила Панфилова.


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