В облдуме обсудили цены на спортивные секции

В среду, 21 февраля, в рамках заседания облдумы состоялся правительственный час на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития спорта в Рязанской области». С докладом выступил региональный министр спорта Сергей Икрянников.
Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева депутат Татьяна Панфилова задала докладчику несколько вопросов. «Ко мне, как к депутату и руководителю приемной, обращаются рязанцы на тему доступности услуг физкультурно-оздоровительных комплексов для граждан пенсионного возраста и детей из малоимущих семей. Как формируются цены на платные услуги в ФОКах? Каким образом к занятиям спортом привлекают людей так называемого серебряного возраста?» — поинтересовалась она.
Икрянников ответил, что все физкультурные комплексы в регионе востребованы. «Они стали своеобразными досуговыми и спортивными центрами района, — заявил он. — Мы принимаем все меры, чтобы привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно больше людей пенсионного возраста. Для них предоставляются скидки, а люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются бесплатно. Для детей установлены льготные цены».
Министр также сообщил, что цены на занятия каждое учреждение устанавливает самостоятельно.
«Я не совсем согласна с таким подходом, когда цены отданы на откуп ФОКам. Может быть, следует устанавливать предельно допустимый уровень цен по услугам и категориям населения», — предложила Панфилова.