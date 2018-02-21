В Ермишинском районе задержали подозреваемого в вырубке почти двух сотен деревьев. Об этом сообщила пресс-служба
Злоумышленника поймали рядом с селом Мердушь, когда тот собирался спилить очередную липу. «Полицейские остановили лесоруба и выяснили, что документов на заготовку древесины в этом квартале лесничества у него нет. Затем было установлено, что 46-летний житель села Мердушь причастен к незаконной рубке леса — 184 деревьев», — говорится в сообщении.
Мужчина успел заготовить более 29 кубометров древесины. Против него возбудили уголовное дело по статье 260 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы и крупный штраф.