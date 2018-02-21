В четверг перекроют улицу в центре Рязани

В четверг, 22 февраля, из-за мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, перекроют центр Рязани. Об этом сообщил
Мероприятия состоятся в 10:30 на площади Победы и в 11:00 — на площади имени генерала армии Маргелова. Для ветеранов войны и труда в этот день в областной филармонии пройдет праздничный концерт.
23 февраля пройдут спортивные состязания. В 10.00 на площади Победы начнется кубок главы администрации города Рязани по хоккею среди любительских команд.
В 11:00 в Соколовке стартует первенство Рязани по лыжным гонкам, а на Лыбедском бульваре — спортивные соревнования «Сила духа».
В связи с мероприятиями в четверг, 22 февраля, с 9:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Завражнова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей МОГЭС, а также с 10:30 до 12:00 — на территории, прилегающей к мемориальному комплексу на площади имени генерала армии Маргелова.