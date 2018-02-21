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14:14, 21 февраля 2018 5 592
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В четверг перекроют улицу в центре Рязани

В четверг перекроют улицу в центре Рязани

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

В четверг, 22 февраля, из-за мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, перекроют центр Рязани. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мероприятия состоятся в 10:30 на площади Победы и в 11:00 — на площади имени генерала армии Маргелова. Для ветеранов войны и труда в этот день в областной филармонии пройдет праздничный концерт.

23 февраля пройдут спортивные состязания. В 10.00 на площади Победы начнется кубок главы администрации города Рязани по хоккею среди любительских команд.

В 11:00 в Соколовке стартует первенство Рязани по лыжным гонкам, а на Лыбедском бульваре — спортивные соревнования «Сила духа».

В связи с мероприятиями в четверг, 22 февраля, с 9:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на участке проезда Завражнова от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с улицей МОГЭС, а также с 10:30 до 12:00 — на территории, прилегающей к мемориальному комплексу на площади имени генерала армии Маргелова.


© RZN.info

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