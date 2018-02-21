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10:22, 21 февраля 2018 539

В честь 23 февраля «Регион 62» объявил «Зимний призыв»

В честь 23 февраля «Регион 62» объявил «Зимний призыв»

В честь 23 февраля автосалон «Регион 62» объявил в Рязани «Зимний призыв». В пятницу все желающие смогут побороться за скидки и подарки.

На импровизированный «призывной пункт» по адресу Куйбышевское шоссе, 51 участников праздника попросили приезжать в удобной одежде. Начало в 12:00. «Это будет настоящая битва за мега-скидки и супер-подарки! Вы хороший стрелок или обладаете большой силой? Приезжайте и докажите ваше право на подарки», — проанонсировали организаторы.

Рязанцам также предложили приехать в автосалон с семьей и детьми, для которых также организуют развлекательную программу и работу полевой кухни.

Кроме того, побороться за скидки смогут и женщины. Для этого им потребуется помощь их мужчин или продавцов-консультантов.

Тех, кто не сможет добраться до «призывного пункта» на личном транспорте, на Театральной площади будет ждать микроавтобус «Регион 62». Отправление в 11:30 и в 12:30.


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