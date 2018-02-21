В честь 23 февраля «Регион 62» объявил «Зимний призыв»

В честь 23 февраля автосалон «
На импровизированный «призывной пункт» по адресу
Рязанцам также предложили приехать в автосалон с семьей и детьми, для которых также организуют развлекательную программу и работу полевой кухни.
Кроме того, побороться за скидки смогут и женщины. Для этого им потребуется помощь их мужчин или продавцов-консультантов.
Тех, кто не сможет добраться до «призывного пункта» на личном транспорте, на Театральной площади будет ждать микроавтобус «Регион 62». Отправление в 11:30 и в 12:30.