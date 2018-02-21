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11:46, 21 февраля 2018 1 220
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Свершилось. Мэрия отчиталась об уборке тротуаров в Рязани 2

Свершилось. Мэрия отчиталась об уборке тротуаров в Рязани

Фото: Администрация Рязани

За вторник, 20 февраля, в Рязани убрали более 4 600 квадратных метров тротуаров. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Уборка пешеходных зон прошла на улицах Новоселов, Дзержинского, Радиозаводской, Грибоедова, Горького, Советской Армии, Октябрьской, Костычева, Гагарина, Касимовском шоссе. В работах были задействованы около 260 человек.

Тротуары очистили от снега и льда. Работы проводятся ежедневно по поручению и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.

Всего за зиму пескосоляной смесью обработали более 9 900 квадратных метров тротуаров, механизированная уборку выполнили на 12 550 квадратных метрах городских территорий.


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