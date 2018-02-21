Свершилось. Мэрия отчиталась об уборке тротуаров в Рязани

За вторник, 20 февраля, в Рязани убрали более 4 600 квадратных метров тротуаров. Об этом сообщил
Уборка пешеходных зон прошла на улицах Новоселов, Дзержинского, Радиозаводской, Грибоедова, Горького, Советской Армии, Октябрьской, Костычева, Гагарина, Касимовском шоссе. В работах были задействованы около 260 человек.
Тротуары очистили от снега и льда. Работы проводятся ежедневно по поручению и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.
Всего за зиму пескосоляной смесью обработали более 9 900 квадратных метров тротуаров, механизированная уборку выполнили на 12 550 квадратных метрах городских территорий.