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13:23, 21 февраля 2018 1 202

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры-«однодвушки»

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры-«однодвушки»

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры, которые считаются однокомнатными, но на деле выполняют функцию двухкомнатных. «"Однодвушки» подойдут для тех, кто нуждается в просторном, но недорогом жилье", — рассказали в пресс-службе одного из крупнейших застройщиков Рязани.

Такие квартиры предлагают рязанцам в ЖК «Паруса», ЖК «Северный» и ЖК «Метропарк.

«Официальное его название у риэлторов — смарт-квартиры. В переводе с английского smart означает «умный, ловкий, умеющий пользоваться преимуществами». В ЖК «Метропарк» в районе Московского шоссе смарт-квартира, где есть отдельная спальня, а гостиная совмещена с кухней (размером 17,7 кв. м), стоит от 1 млн. 632 тыс. руб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Северной компании» считают, что сумма, которую в других домах платят за обычное просторное однокомнатное жилье, при покупке «однодвушек» используется «умно и ловко».


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