«Северная компания» предложила рязанцам квартиры-«однодвушки»

«Северная компания» предложила рязанцам квартиры, которые считаются однокомнатными, но на деле выполняют функцию двухкомнатных. «"Однодвушки» подойдут для тех, кто нуждается в просторном, но недорогом жилье", — рассказали в пресс-службе одного из крупнейших застройщиков Рязани.
Такие квартиры предлагают рязанцам в ЖК «Паруса», ЖК «Северный» и ЖК «Метропарк.
«Официальное его название у риэлторов — смарт-квартиры. В переводе с английского smart означает «умный, ловкий, умеющий пользоваться преимуществами». В
В пресс-службе «Северной компании» считают, что сумма, которую в других домах платят за обычное просторное однокомнатное жилье, при покупке «однодвушек» используется «умно и ловко».